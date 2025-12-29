Festival les Imaginales

Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-28

fin : 2026-05-31

2026-05-28

Le festival Les Imaginales fait d’Épinal la destination idéale pour tous les amateurs de littérature fantasy.

Gratuit et ouvert à tout public, il est organisé chaque année à la fin du mois de mai dans le parc du Cours à Épinal.

Plus de 300 auteurs et illustrateurs de fantastique, science-fiction, roman historique, ou encore de contes et légendes, viennent partager leurs mondes imaginaires avec un public enthousiaste.

Venus de toute la France et des pays limitrophes, ce sont plus de 45 000 visiteurs qui profitent de rencontres exceptionnelles et privilégiées, mais aussi d’expositions, conférences, cafés littéraires, tables rondes et animations insolites organisées dans toute la Ville avec les nocturnes des Imaginales, un évènement de mapping avec performances sonores et vidéos.

Les Nocturnes des Imaginales se déroulent de 21h à minuit en centre-ville d’Épinal, le jeudi, le vendredi et le samedi.

Plus d’informations sur https://www.imaginales et télécharger le programme du festivalier.Tout public

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 contact@imaginales.fr

English :

Les Imaginales festival makes Épinal the ideal destination for fans of fantasy literature.

Free and open to the general public, it takes place every year at the end of May in Épinal’s Parc du Cours.

More than 300 authors and illustrators of fantasy, science fiction, historical fiction, fairy tales and legends come to share their imaginary worlds with an enthusiastic audience.

More than 45,000 visitors from all over France and neighboring countries take advantage of the exceptional and privileged encounters, as well as exhibitions, conferences, literary cafés, round tables and unusual events organized throughout the town, including the Imaginales nocturnes, a mapping event with sound and video performances.

Les Nocturnes des Imaginales take place from 9pm to midnight in Épinal town center, on Thursday, Friday and Saturday.

More information at https://www.imaginales and download the festival program.

