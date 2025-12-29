Concert Floreal musical Trio Flûtes Récitante piano Rue de la Louvière Épinal
Concert Floreal musical Trio Flûtes Récitante piano Rue de la Louvière Épinal lundi 25 mai 2026.
Concert Floreal musical Trio Flûtes Récitante piano
Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 12:30:00
2026-05-25
Vive l’Amour.
Juliette Hurel, Julie Depardieu, Hélène Couvert.
Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et sa Région.Tout public
Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
English :
Vive l’Amour.
Juliette Hurel, Julie Depardieu, Hélène Couvert.
Tickets at Epinal et sa Région Tourist Office.
