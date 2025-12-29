Concert Floreal musical Trio Flûtes Récitante piano Rue de la Louvière Épinal

Concert Floreal musical Trio Flûtes Récitante piano

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 12:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Vive l’Amour.

Juliette Hurel, Julie Depardieu, Hélène Couvert.

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et sa Région.Tout public

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Vive l’Amour.

Juliette Hurel, Julie Depardieu, Hélène Couvert.

Tickets at Epinal et sa Région Tourist Office.

