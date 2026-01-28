Les nocturnes des Imaginales Place des Voges Épinal

Les nocturnes des Imaginales

Place des Voges Parc du Cours Marché Couvert Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-28 22:00:00

fin : 2026-05-30 23:55:00

Date(s) :

2026-05-28

Trois soirs durant, à l’occasion du Festival les Imaginales et sous les étoiles de la ville, Épinal vous invite, au rythme des projections, performances et expositions, à fêter ensemble toutes les formes d’images et tous les patrimoines.

Enfin, La Ville est fière de pouvoir accompagner et de contribuer à la réussite et au rayonnement culturel de cette fête au-delà des frontières du département, par des partenariats forts comme l’école Méliès ou l’école des Gobelins à Paris.

Programme complet sur www.epinal.frTout public

0 .

Place des Voges Parc du Cours Marché Couvert Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 contact@imaginales.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For three evenings, during the Festival les Imaginales and under the town’s stars, Épinal invites you to join us in celebrating all forms of images and heritage, with screenings, performances and exhibitions.

Last but not least, La Ville is proud to be able to support and contribute to the success and cultural influence of this festival beyond the borders of the département, through strong partnerships such as the École Méliès and the École des Gobelins in Paris.

Full program at www.epinal.fr

L’événement Les nocturnes des Imaginales Épinal a été mis à jour le 2026-01-28 par OT EPINAL ET SA REGION