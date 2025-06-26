Spectacle Reclaim Sous chapiteau Épinal
Spectacle Reclaim Sous chapiteau Épinal jeudi 28 mai 2026.
Spectacle Reclaim
Sous chapiteau Place du Petit Champ de Mars Épinal Vosges
Début : Vendredi Jeudi 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-29
2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30
Ce qui est proposé avec Reclaim n’est pas un spectacle, mais une expérience collective inspirée du rituel Ko’ch en Asie centrale où près des trois quarts des chamanes sont des femmes.
Ces femmes tentent de construire un rapport égalitaire avec les hommes dans le but de proposer un monde plus juste aux générations à venir. Ce projet est vu comme une nécessité, une forme de prière laïque. Un moment hors norme à vivre comme un retour au cirque des origines, que caractérisent la sauvagerie, le cercle, l’étrangeté, la monstruosité parfois, l’hyper proximité et la peur. Une chanteuse lyrique, deux violoncellistes et cinq circassien(ne)s en portés acrobatiques sont littéralement encerclés par les gradins et les spectateurs, dans une inquiétante proximité.
Reclaim est un acte de résistance qui signifie se rendre capable de récupérer, de se réapproprier ce dont on a été séparé.Tout public
+33 3 29 65 98 58
English :
Reclaim is not a show, but a collective experience inspired by the Ko?ch ritual in Central Asia, where nearly three-quarters of shamans are women.
These women attempt to build an egalitarian relationship with men, with the aim of creating a fairer world for future generations. This project is seen as a necessity, a form of secular prayer. An extraordinary moment to be experienced as a return to the circus of its origins, characterized by savagery, circles, strangeness, sometimes monstrosity, hyper proximity and fear. A lyric singer, two cellists and five circus performers in acrobatic lifts are literally encircled by the stands and spectators, in a disquieting proximity.
Reclaim is an act of resistance, which means being able to reclaim and reappropriate what you’ve been separated from.
German :
Reclaim ist kein Schauspiel, sondern eine kollektive Erfahrung, die vom Ko?ch-Ritual in Zentralasien inspiriert ist, wo fast drei Viertel der Schamanen Frauen sind.
Diese Frauen versuchen, eine gleichberechtigte Beziehung zu den Männern aufzubauen, mit dem Ziel, den kommenden Generationen eine gerechtere Welt zu bieten. Dieses Projekt wird als Notwendigkeit gesehen, als eine Form des weltlichen Gebets. Ein außergewöhnlicher Moment, der wie eine Rückkehr zum ursprünglichen Zirkus wirkt, der sich durch Wildheit, Kreis, Fremdheit, manchmal Monstrosität, Hypernähe und Angst auszeichnet. Eine lyrische Sängerin, zwei Cellisten und fünf Zirkusartisten in akrobatischen Hebefiguren werden von den Zuschauerrängen und Zuschauern in einer beunruhigenden Nähe umringt.
Reclaim ist ein Akt des Widerstands, der bedeutet, sich in die Lage zu versetzen, das, wovon man getrennt wurde, zurückzuholen und sich wieder anzueignen.
Italiano :
Reclaim non è uno spettacolo, ma un’esperienza collettiva ispirata al rituale Ko?ch in Asia centrale, dove quasi tre quarti degli sciamani sono donne.
Queste donne cercano di costruire un rapporto egualitario con gli uomini, con l’obiettivo di creare un mondo più giusto per le generazioni future. Questo progetto è visto come una necessità, una forma di preghiera laica. Un momento straordinario da vivere come un ritorno al circo delle origini, caratterizzato da selvaggina, cerchi, stranezze, a volte mostruosità, ipervicinanza e paura. Una cantante lirica, due violoncellisti e cinque artisti circensi in ascensori acrobatici sono letteralmente circondati dagli spalti e dal pubblico, in una vicinanza inquietante.
Reclaim è un atto di resistenza, che significa poter recuperare e reclamare ciò da cui si è stati separati.
Espanol :
Reclaim no es un espectáculo, sino una experiencia colectiva inspirada en el ritual Ko?ch de Asia Central, donde casi tres cuartas partes de los chamanes son mujeres.
Estas mujeres intentan construir una relación igualitaria con los hombres, con el objetivo de crear un mundo más justo para las generaciones futuras. Este proyecto se considera una necesidad, una forma de oración laica. Un momento extraordinario que se vivirá como una vuelta al circo de los orígenes, caracterizado por el salvajismo, los círculos, la extrañeza, a veces la monstruosidad, la hiperproximidad y el miedo. Una cantante lírica, dos violonchelistas y cinco artistas de circo en ascensores acrobáticos están literalmente rodeados por las gradas y el público, en una proximidad inquietante.
Reclaim es un acto de resistencia, que significa ser capaz de recuperar y reivindicar aquello de lo que se ha sido separado.
