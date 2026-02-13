Paul Mirabel – Par Amour : Le Spectacle Au Cinéma, Cinés Palace, Épinal

Paul Mirabel – Par Amour : Le Spectacle Au Cinéma Jeudi 28 mai, 20h00 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:25:00+02:00

Fin : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:25:00+02:00

Tarif moins de 14 ans : 16€ uniquement en caisse du cinéma

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est

