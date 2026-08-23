Bourse aux vêtements Esvres
samedi 12 septembre 2026 · Esvres
Informations pratiques
Esvres
Bourse aux vêtements
11 Place Auguste Noyant Esvres Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La ville organise une bourse aux vêtements le samedi 12 septembre de 9h00 à 13h00 à la salle des fêtes d’Esvres.
Venez dénicher des vêtements pour adultes, enfants et bébés à petits prix !
Gratuit
Salle des fêtes d’Esvres 11 place Auguste Noyant 37320 Esvres
Tout public
La ville organise une bourse aux vêtements le samedi 12 septembre de 9h00 à 13h00 à la salle des fêtes d’Esvres.
Venez dénicher des vêtements pour adultes, enfants et bébés à petits prix !
Gratuit
Salle des fêtes d’Esvres 11 place Auguste Noyant 37320 Esvres
Tout public .
11 Place Auguste Noyant Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The city is hosting a clothing swap on Saturday, September 12, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. at the Esvres community hall.
Come find great deals on clothing for adults, children, and babies!
Free
Esvres Community Hall 11 Place Auguste Noyant, 37320 Esvres
Open to the public
L’événement Bourse aux vêtements Esvres a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme