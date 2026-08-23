Informations pratiques

Esvres

Bourse aux vêtements

11 Place Auguste Noyant Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La ville organise une bourse aux vêtements le samedi 12 septembre de 9h00 à 13h00 à la salle des fêtes d’Esvres.

Venez dénicher des vêtements pour adultes, enfants et bébés à petits prix !

Gratuit

Salle des fêtes d’Esvres 11 place Auguste Noyant 37320 Esvres

Tout public

La ville organise une bourse aux vêtements le samedi 12 septembre de 9h00 à 13h00 à la salle des fêtes d’Esvres.

Venez dénicher des vêtements pour adultes, enfants et bébés à petits prix !

Gratuit

Salle des fêtes d’Esvres 11 place Auguste Noyant 37320 Esvres

Tout public .

11 Place Auguste Noyant Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

The city is hosting a clothing swap on Saturday, September 12, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. at the Esvres community hall.

Come find great deals on clothing for adults, children, and babies!

Free

Esvres Community Hall 11 Place Auguste Noyant, 37320 Esvres

Open to the public

L’événement Bourse aux vêtements Esvres a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme