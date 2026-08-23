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Bourse aux vêtements Esvres

samedi 12 septembre 2026 · Esvres

Bourse aux vêtements Esvres

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
11 Place Auguste Noyant
Ville
37320 Esvres
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Esvres

Bourse aux vêtements

11 Place Auguste Noyant Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :
2026-09-12

La ville organise une bourse aux vêtements le samedi 12 septembre de 9h00 à 13h00 à la salle des fêtes d’Esvres.

Venez dénicher des vêtements pour adultes, enfants et bébés à petits prix !

Gratuit
Salle des fêtes d’Esvres 11 place Auguste Noyant 37320 Esvres
Tout public
La ville organise une bourse aux vêtements le samedi 12 septembre de 9h00 à 13h00 à la salle des fêtes d’Esvres.

Venez dénicher des vêtements pour adultes, enfants et bébés à petits prix !

Gratuit
Salle des fêtes d’Esvres 11 place Auguste Noyant 37320 Esvres
Tout public   .

11 Place Auguste Noyant Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The city is hosting a clothing swap on Saturday, September 12, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. at the Esvres community hall.

Come find great deals on clothing for adults, children, and babies!

Free
Esvres Community Hall 11 Place Auguste Noyant, 37320 Esvres
Open to the public

L’événement Bourse aux vêtements Esvres a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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