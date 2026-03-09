Bourse aux vêtements et puériculture Pfaffenheim
samedi 3 octobre 2026 · Pfaffenheim
Informations pratiques
Pfaffenheim
Bourse aux vêtements et puériculture
rue du stade Pfaffenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Vente de vêtements enfants du nourrisson à 16 ans, matériel de puériculture, jeux et jouets. Petite restauration et buvette sur place.
Bourse petite enfance vente de vêtements enfants du nourrisson à 16 ans, matériel de puériculture, jeux et jouets. Petite restauration et buvette sur place. 0 .
rue du stade Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 33 84 84 la-ruchette-pfaffenheim@orange.fr
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English :
Sale of children’s clothing from infants to 16 years old, childcare equipment, games and toys. Snacks and refreshments on site.
L’événement Bourse aux vêtements et puériculture Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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