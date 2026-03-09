Informations pratiques

Pfaffenheim

Bourse aux vêtements et puériculture

rue du stade Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Vente de vêtements enfants du nourrisson à 16 ans, matériel de puériculture, jeux et jouets. Petite restauration et buvette sur place.

Bourse petite enfance vente de vêtements enfants du nourrisson à 16 ans, matériel de puériculture, jeux et jouets. Petite restauration et buvette sur place. 0 .

rue du stade Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 33 84 84 la-ruchette-pfaffenheim@orange.fr

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English :

Sale of children’s clothing from infants to 16 years old, childcare equipment, games and toys. Snacks and refreshments on site.

L’événement Bourse aux vêtements et puériculture Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach