Informations pratiques

Pfaffenheim

Repas paroissial

Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Au profit de la paroisse.

Le conseil de fabrique l’église Saint-Martin de Pfaffenheim vous invite à participer au traditionnel repas paroissial. .

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 01 mairie.pfaffenheim@wanadoo.fr

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English :

For the benefit of the parish.

L’événement Repas paroissial Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach