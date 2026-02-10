AGENDA · Pfaffenheim
Repas paroissial Pfaffenheim
mercredi 11 novembre 2026 · Pfaffenheim
Informations pratiques
Pfaffenheim
Repas paroissial
Pfaffenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Au profit de la paroisse.
Le conseil de fabrique l’église Saint-Martin de Pfaffenheim vous invite à participer au traditionnel repas paroissial. .
Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 01 mairie.pfaffenheim@wanadoo.fr
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English :
For the benefit of the parish.
L’événement Repas paroissial Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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