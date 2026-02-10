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AGENDA · Pfaffenheim

Repas paroissial Pfaffenheim

mercredi 11 novembre 2026 · Pfaffenheim

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Ville
68250 Pfaffenheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Pfaffenheim

Repas paroissial

Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-11
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Au profit de la paroisse.
Le conseil de fabrique l’église Saint-Martin de Pfaffenheim vous invite à participer au traditionnel repas paroissial.   .

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 01  mairie.pfaffenheim@wanadoo.fr

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English :

For the benefit of the parish.

L’événement Repas paroissial Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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