Informations pratiques

Pfaffenheim

Montée au Schauenberg des Saints-Innocents

Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-12-28

fin : 2026-12-28

Date(s) :

2026-12-28

Montée au Schauenberg à travers le vignoble de Pfaffenheim. Veillée de prière à la chapelle du Schauenberg. Retour à la lueur des flambeaux. Prévoir des vêtements chauds et adaptés à la météo du jour.

Montée à la chapelle du Schauenberg à travers le vignoble sur les hauteurs de Pfaffenheim. 0 .

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 60 22

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English :

Ascent to Schauenberg through the Pfaffenheim vineyards. Prayer vigil in the Schauenberg chapel. Return by torchlight. Bring warm clothing suited to the day’s weather.

L’événement Montée au Schauenberg des Saints-Innocents Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach