Montée au Schauenberg des Saints-Innocents Pfaffenheim
lundi 28 décembre 2026 · Pfaffenheim
Informations pratiques
Pfaffenheim
Montée au Schauenberg des Saints-Innocents
Pfaffenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-28
fin : 2026-12-28
Date(s) :
2026-12-28
Montée au Schauenberg à travers le vignoble de Pfaffenheim. Veillée de prière à la chapelle du Schauenberg. Retour à la lueur des flambeaux. Prévoir des vêtements chauds et adaptés à la météo du jour.
Montée à la chapelle du Schauenberg à travers le vignoble sur les hauteurs de Pfaffenheim. 0 .
Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 60 22
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English :
Ascent to Schauenberg through the Pfaffenheim vineyards. Prayer vigil in the Schauenberg chapel. Return by torchlight. Bring warm clothing suited to the day’s weather.
L’événement Montée au Schauenberg des Saints-Innocents Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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