Bourse de l’enfance Gymnase des Bengalis La Tremblade
dimanche 8 novembre 2026 · Gymnase des Bengalis · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Bourse de l’enfance
Gymnase des Bengalis 95 rue Marcel Gaillardon La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Bourse de l’Enfance organisée par L’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.
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Gymnase des Bengalis 95 rue Marcel Gaillardon La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 43 24 69 amicale17390@laposte.net
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English :
Children’s market organized by L’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.
L’événement Bourse de l’enfance La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie de La Tremblade
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