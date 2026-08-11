Bourse de l’enfance Gymnase des Bengalis La Tremblade

dimanche 8 novembre 2026 · Gymnase des Bengalis · La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Bourse de l’enfance

Gymnase des Bengalis 95 rue Marcel Gaillardon La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Bourse de l’Enfance organisée par L’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.

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Gymnase des Bengalis 95 rue Marcel Gaillardon La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 43 24 69 amicale17390@laposte.net

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English :

Children’s market organized by L’Amicale du Personnel Communal de La Tremblade / Ronce-les-Bains.

L’événement Bourse de l’enfance La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie de La Tremblade