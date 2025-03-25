Lauzerte

Bourse d’échange et vente d’articles de pêche

Salle des fêtes Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 09:00:00

fin : 2026-10-12 17:00:00

Date(s) :

2026-10-12

L’association le Goujon Lauzertin organise une bourse d’échange et de vente d’articles de pêche.

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Salle des fêtes Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 85 60 94 64

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English :

The Goujon Lauzertin association organizes an exchange and sale of fishing tackle.

L’événement Bourse d’échange et vente d’articles de pêche Lauzerte a été mis à jour le 2025-03-25 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy