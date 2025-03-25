Bourse d’échange et vente d’articles de pêche Lauzerte
Bourse d’échange et vente d’articles de pêche Lauzerte lundi 12 octobre 2026.
Lauzerte
Bourse d’échange et vente d’articles de pêche
Salle des fêtes Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-12 17:00:00
Date(s) :
2026-10-12
L’association le Goujon Lauzertin organise une bourse d’échange et de vente d’articles de pêche.
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Salle des fêtes Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 85 60 94 64
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English :
The Goujon Lauzertin association organizes an exchange and sale of fishing tackle.
L’événement Bourse d’échange et vente d’articles de pêche Lauzerte a été mis à jour le 2025-03-25 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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