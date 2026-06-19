Bourse Militaria Salle Serge Reggiani Le Tréport

Le Tréport

Bourse Militaria

Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26 15:00:00

Date(s) :

2026-07-26

14ème Bourse Militaria au Tréport. La plus grande bourse de Haute Normandie. Exposition de véhicules militaires et civils. Buvette et sandwicherie. Un café offert par entrée payante. Tarif €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. Parking gratuit. .

Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 26 21 92 rodolphebric@aol.com

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English : Bourse Militaria

L’événement Bourse Militaria Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers