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Bourse Militaria Salle Serge Reggiani Le Tréport

Bourse Militaria Salle Serge Reggiani Le Tréport dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Salle Serge Reggiani
Adresse
Avenue des Canadiens
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif

Le Tréport

Bourse Militaria

Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 15:00:00

Date(s) :
2026-07-26

14ème Bourse Militaria au Tréport. La plus grande bourse de Haute Normandie. Exposition de véhicules militaires et civils. Buvette et sandwicherie. Un café offert par entrée payante. Tarif €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. Parking gratuit.   .

Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 26 21 92  rodolphebric@aol.com

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English : Bourse Militaria

L’événement Bourse Militaria Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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