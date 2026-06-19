Bourse Militaria Salle Serge Reggiani Le Tréport
Bourse Militaria Salle Serge Reggiani Le Tréport dimanche 26 juillet 2026.
Le Tréport
Bourse Militaria
Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 15:00:00
Date(s) :
2026-07-26
14ème Bourse Militaria au Tréport. La plus grande bourse de Haute Normandie. Exposition de véhicules militaires et civils. Buvette et sandwicherie. Un café offert par entrée payante. Tarif €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. Parking gratuit. .
Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 26 21 92 rodolphebric@aol.com
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English : Bourse Militaria
L’événement Bourse Militaria Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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