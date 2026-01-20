Bourse Multi collections Maison de la vie associative Valence

Bourse Multi collections

Maison de la vie associative 74 Route de Montélier Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

À l’occasion de la fête du Timbre, l’association Philatélique de Valence organise une grande bourse Multi collections durant deux jours.

+33 6 83 44 15 58 contact@assophil-valence.net

English :

To mark the Fête du Timbre, the Association Philatélique de Valence is organizing a two-day bourse Multi collections.

