Bourse Multi collections Maison de la vie associative Valence
Bourse Multi collections Maison de la vie associative Valence samedi 7 mars 2026.
Bourse Multi collections
Maison de la vie associative 74 Route de Montélier Valence Drôme
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
À l’occasion de la fête du Timbre, l’association Philatélique de Valence organise une grande bourse Multi collections durant deux jours.
Maison de la vie associative 74 Route de Montélier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 44 15 58 contact@assophil-valence.net
English :
To mark the Fête du Timbre, the Association Philatélique de Valence is organizing a two-day bourse Multi collections.
