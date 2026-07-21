Informations pratiques

Hœrdt

Bourse numismatique

1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Par la Section numismatique .

1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10

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English :

L’événement Bourse numismatique Hœrdt a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn