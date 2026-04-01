Montebourg

Bourse Puériculture & Vêtements

Salle des fêtes Montebourg Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Bourse Puériculture & Vêtements Bébé Enfant Ado

Salle des fêtes de Montebourg

Venez faire de bonnes affaires et donner une seconde vie aux vêtements, articles de puériculture, jeux et accessoires pour bébés, enfants et ados .

Salle des fêtes Montebourg 50310 Manche Normandie

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English : Bourse Puériculture & Vêtements

L’événement Bourse Puériculture & Vêtements Montebourg a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cotentin Le Val de Saire