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Bourse Puériculture & Vêtements Montebourg

Bourse Puériculture & Vêtements Montebourg

Bourse Puériculture & Vêtements Montebourg dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 50310 Montebourg

Département : Manche

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Montebourg

Bourse Puériculture & Vêtements

Salle des fêtes Montebourg Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Bourse Puériculture & Vêtements Bébé Enfant Ado
Salle des fêtes de Montebourg
Venez faire de bonnes affaires et donner une seconde vie aux vêtements, articles de puériculture, jeux et accessoires pour bébés, enfants et ados   .

Salle des fêtes Montebourg 50310 Manche Normandie  

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English : Bourse Puériculture & Vêtements

L’événement Bourse Puériculture & Vêtements Montebourg a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cotentin Le Val de Saire

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