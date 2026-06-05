Bourses aux plantes Jardins familiaux Hendayais Hendaye
Bourses aux plantes Jardins familiaux Hendayais Hendaye dimanche 7 juin 2026.
Hendaye
Bourses aux plantes
Jardins familiaux Hendayais Chemin de Laparca Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
42 parcelles de jardins potager se situent sur les hauteurs d’Hendaye, avec vue sur le littoral.
Vous pouvez apporter des plantes et en prendre d’autres, mais si vous n’avez rien à donner en échange, il n’y a pas de problème, c’est offert par les jardiniers.
Le bar sera ouvert pour prendre un petit café. .
Jardins familiaux Hendayais Chemin de Laparca Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 20 92 42 jardins.familiaux.hendayais@gmail.com
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English : Bourses aux plantes
L’événement Bourses aux plantes Hendaye a été mis à jour le 2026-05-31 par Hendaye Tourisme & Commerce
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