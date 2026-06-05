Bourses aux plantes Jardins familiaux Hendayais Hendaye

Hendaye

Bourses aux plantes

Jardins familiaux Hendayais Chemin de Laparca Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

42 parcelles de jardins potager se situent sur les hauteurs d’Hendaye, avec vue sur le littoral.

Vous pouvez apporter des plantes et en prendre d’autres, mais si vous n’avez rien à donner en échange, il n’y a pas de problème, c’est offert par les jardiniers.

Le bar sera ouvert pour prendre un petit café. .

Jardins familiaux Hendayais Chemin de Laparca Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 20 92 42 jardins.familiaux.hendayais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourses aux plantes

L’événement Bourses aux plantes Hendaye a été mis à jour le 2026-05-31 par Hendaye Tourisme & Commerce