Rendez-vous aux jardins Jardins familiaux Hendayais Hendaye

Hendaye

Rendez-vous aux jardins

Jardins familiaux Hendayais Chemin de Laparca Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

42 parcelles de jardins potager se situent sur les hauteurs d’Hendaye, avec vue sur le littoral.

Visite découverte des jardins, avec atelier pour les petits et les grands, et tout le long de la journée des animations et des ateliers…

10h00 atelier rempotage, des activités et des jeux pour toute la famille seront proposés, ateliers artistiques, safari du jardin etc… avec la possibilité de prendre un café sur notre terrasse pour admirer la vue.

Le midi, nous ferons un repas partagé: chacun apporte sa spécialité ou quelque chose à boire ou à manger et on partage en toute convivialité.

De14h00 à 18h45, reprise des activités et ateliers proposés le matin, le bar sera ouvert.

19h00 tirage de la tombola.

19h30 apéro concert avec les Djingl’s et SacreNcierro.

Tapas et des grillades. .

Jardins familiaux Hendayais Chemin de Laparca Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 20 92 42 jardins.familiaux.hendayais@gmail.com

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Hendaye a été mis à jour le 2026-05-31 par Hendaye Tourisme & Commerce