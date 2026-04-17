Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle Decathlon Hendaye

Hendaye

Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle

Decathlon 8, rue de Orangers Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 13:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Au fond du magasin Decathlon, c’est leur partenaire Atlantic Pirogue qui vous propose de tester kayak et stand up paddle pour 45 minutes.

Savoir nager est indispensable. Pensez à fournir votre carte d’identité au moment du prêt.

Il est nécessaire d’avoir plus de 12 ans pour le stand up paddle et 8 ans pour le kayak.

Du fun pour tous les goûts ! Gratuit et sans réservation. .

Decathlon 8, rue de Orangers Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle

L’événement Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce