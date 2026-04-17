Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle Decathlon Hendaye
Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle Decathlon Hendaye samedi 6 juin 2026.
Hendaye
Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle
Decathlon 8, rue de Orangers Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 13:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Au fond du magasin Decathlon, c’est leur partenaire Atlantic Pirogue qui vous propose de tester kayak et stand up paddle pour 45 minutes.
Savoir nager est indispensable. Pensez à fournir votre carte d’identité au moment du prêt.
Il est nécessaire d’avoir plus de 12 ans pour le stand up paddle et 8 ans pour le kayak.
Du fun pour tous les goûts ! Gratuit et sans réservation. .
Decathlon 8, rue de Orangers Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle
L’événement Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Semaines des Enfants Mini Olympiades Rond-Point du Palmier Hendaye 20 avril 2026
- Exposition Partition à 6 mains Centre Social Denentzat Hendaye 20 avril 2026
- Semaines des Enfants Mini-golf Mini-Golf Hendaye 21 avril 2026
- Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye 21 avril 2026
- Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye 21 avril 2026