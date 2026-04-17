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Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle Decathlon Hendaye

Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle Decathlon Hendaye

Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle Decathlon Hendaye samedi 6 juin 2026.

Lieu : Decathlon

Adresse : 8, rue de Orangers

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Hendaye

Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle

Decathlon 8, rue de Orangers Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 13:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Au fond du magasin Decathlon, c’est leur partenaire Atlantic Pirogue qui vous propose de tester kayak et stand up paddle pour 45 minutes.
Savoir nager est indispensable. Pensez à fournir votre carte d’identité au moment du prêt.
Il est nécessaire d’avoir plus de 12 ans pour le stand up paddle et 8 ans pour le kayak.
Du fun pour tous les goûts ! Gratuit et sans réservation.   .

Decathlon 8, rue de Orangers Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34 

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English : Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle

L’événement Journée de la glisse Prêt kayak et Stand Up Paddle Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce

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