Boussay ses racines, et des ailes ! Boussay
Boussay ses racines, et des ailes ! Boussay vendredi 21 août 2026.
Boussay
Boussay ses racines, et des ailes !
7 Rue du Château Boussay Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Visites gratuites à 16h du village et 18h du parc et du château. Projection sur écran géant du film de Nicolas Vanier Donne-moi des ailes à 21h30.
Visites gratuites à 16h du village et 18h du parc et du château. Projection sur écran géant du film de Nicolas Vanier Donne-moi des ailes à 21h30. 5 .
7 Rue du Château Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Free tours of the village at 4pm and of the park and château at 6pm. Giant-screen screening of Nicolas Vanier’s film Donne-moi des ailes at 9:30pm.
L’événement Boussay ses racines, et des ailes ! Boussay a été mis à jour le 2026-06-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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