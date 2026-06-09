Boussay ses racines, et des ailes ! Boussay vendredi 21 août 2026.

Boussay

Boussay ses racines, et des ailes !

7 Rue du Château Boussay Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Visites gratuites à 16h du village et 18h du parc et du château. Projection sur écran géant du film de Nicolas Vanier Donne-moi des ailes à 21h30.

Visites gratuites à 16h du village et 18h du parc et du château. Projection sur écran géant du film de Nicolas Vanier Donne-moi des ailes à 21h30. 5 .

7 Rue du Château Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Free tours of the village at 4pm and of the park and château at 6pm. Giant-screen screening of Nicolas Vanier’s film Donne-moi des ailes at 9:30pm.

L’événement Boussay ses racines, et des ailes ! Boussay a été mis à jour le 2026-06-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire