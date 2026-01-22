Brocante Boussay
Brocante Boussay dimanche 23 août 2026.
Brocante
Impasse de l’Ancienne Mairie Boussay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
.
Impasse de l’Ancienne Mairie Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 92 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante Boussay a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire