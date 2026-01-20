Sur les pas du peintre Jean Dufy Boussay

Sur les pas du peintre Jean Dufy Boussay samedi 11 juillet 2026.

Impasse de l’Ancienne Mairie Boussay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00

2026-07-11

Parcours conférence (2km) sur le sentier Jean Dufy à la découverte biographique et artistique du peintre ayant vécu à Boussay. Manifestation qui se clôturera par un pot d’accueil offert par le comité des fêtes.
Impasse de l’Ancienne Mairie Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 92 62  valerie.feray2@gmail.com

English :

Walk/lecture (2km) on the Jean Dufy trail to discover the biography and art of the painter who lived in Boussay. The event will close with a welcome drink offered by the Comité des fêtes.

