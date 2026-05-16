BOUT DE BOIS EN FOLIE Le Pommain Saffré
BOUT DE BOIS EN FOLIE Le Pommain Saffré dimanche 28 juin 2026.
Saffré
BOUT DE BOIS EN FOLIE
Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Marché, animations, exposition…
Canal Kayak et la Guinguette des Janettes vous proposent une journée festive sur le Site de Bout de Bois. Il s’agit de la 2eme édition.
Que diriez vous de passer quelques heures en plein air en famille sur ce site, autour d’épreuves ludiques, sportives (mais pas trop), de profiter d’un marché de créateurs, d’une expo photos agrémentant votre balade et d’animations?
Animations sur l’eau et sur terre.
Programme
– Marché de créateurs de 10h à 15h.
– De 10h à 17h Rallye terrestre durée 1h à 1h30 +option sur l’eau en kayak ou pédalo
– Expo photos nature
– Des animations jeux gratuites.
– Balade avec les ânes Jagger & Cie
– Balade Paddle de 10h à 11 h. Tu as ton paddle viens naviguer avec nous et rencontrer d’autres pagayeurs(euses). Tu n’as pas de paddle réserve vite le tien 10€ la balade encadrée (sur réservation une dizaine de places).
– De 10h30 à 11h30 balade naturaliste accompagnée, axée sur la découverte de la flore spontanée et sur la rencontre avec les insectes (en lien avec l’expo photo). Viens découvrir autrement les bords de l’étang et du canal. 15 places sur réservation (tarif libre).
– De 15h à 16h Course sprint sur l’étang. Viens défier tes amis, ta famille pour une course sprint en kayak. (simple ou double). Un chrono à battre relèveras tu le défi? (tarif libre)
– De 16h à 17h initiation paddle sur inscription places limitées 10€
Restauration sur place
Tout public
Entrée libre .
Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 48 29 75 contact@canalkayak.fr
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English :
Market, entertainment, exhibition…
L’événement BOUT DE BOIS EN FOLIE Saffré a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Erdre Canal Forêt
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