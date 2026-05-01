GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT Le Pommain Saffré
GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT Le Pommain Saffré samedi 16 mai 2026.
Saffré
GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT
Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Musique avec Matilda BRUCH
Profitez de la guinguette des Janettes et de son cadre naturel à l’étang de Bout de Bois pour boire un verre en musique.
Tout public .
Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire laguinguettedesjanettes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music with Matilda BRUCH
L’événement GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT Saffré a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Saffré (Loire-Atlantique)
- FÊTE DE LA NATURE JARDIN AN TY PICHONNED & REFUGE LPO Saffré 20 mai 2026
- SAFFRÉ FAITES DE LA MUSIQUE Saffré 19 juin 2026
- CONCERT DE VARIABILIS Église Saffré 28 juin 2026