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GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT Le Pommain Saffré

GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT Le Pommain Saffré samedi 16 mai 2026.

Lieu : Le Pommain

Adresse : ETANG BOUT DE BOIS

Ville : 44390 Saffré

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Saffré

GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT

Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Musique avec Matilda BRUCH
Profitez de la guinguette des Janettes et de son cadre naturel à l’étang de Bout de Bois pour boire un verre en musique.

Tout public   .

Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire   laguinguettedesjanettes@gmail.com

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English :

Music with Matilda BRUCH

L’événement GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT Saffré a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt

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