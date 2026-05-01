GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT Le Pommain Saffré

Saffré

GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT

Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Musique avec Matilda BRUCH

Profitez de la guinguette des Janettes et de son cadre naturel à l’étang de Bout de Bois pour boire un verre en musique.

Tout public .

Le Pommain ETANG BOUT DE BOIS Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire laguinguettedesjanettes@gmail.com

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English :

Music with Matilda BRUCH

L’événement GUINGUETTE DES JANETTES CONCERT Saffré a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays Erdre Canal Forêt