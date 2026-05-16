DÉCOUVERTE ET EXPLORATION DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE Médiathèque Saffré

Saffré

DÉCOUVERTE ET EXPLORATION DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Médiathèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Le Cybercentre vous donne rendez-vous à La bibliothèque de 7 lieux !

Entrez dans une nouvelle dimension le temps d’un atelier immersif en réalité virtuelle ! Équipé d’un casque, venez tester différentes expériences ludiques et interactives jeux d’adresse, défis de rapidité ou sensations fortes… il y en aura pour tous les goûts. Chaque participant pourra profiter d’un passage individuel pour explorer un univers virtuel et relever un défi.

Attention cette activité est déconseillée aux personnes sujettes au mal des transports, épileptiques, souffrant de troubles visuels, aux femmes enceintes et aux personnes ayant des problèmes cardiaques.

À partir de 10 ans

Gratuit

Sur inscription auprès du Cybercentre ou de La bibliothèque de 7 lieux .

Médiathèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

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English :

The Cybercentre invites you to La bibliothèque de 7 lieux!

L’événement DÉCOUVERTE ET EXPLORATION DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE Saffré a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Erdre Canal Forêt