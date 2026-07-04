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Boutique éphémère Salle Espace Vézère Uzerche

samedi 4 juillet 2026 · Salle Espace Vézère · Uzerche

Boutique éphémère Salle Espace Vézère Uzerche

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Espace Vézère
Adresse
10 Place de la Libération
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif

Uzerche

Boutique éphémère

Salle Espace Vézère 10 Place de la Libération Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-08-31

22 artisans créateurs créations couture, poteries, bijoux, savons, miel, bougies, tisanes, fleurs séchées…
Boutique ouverte tous les jours en continu
juillet et août de 10h à 19h
septembre de 10 à 18h   .

Salle Espace Vézère 10 Place de la Libération Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00 

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English : Boutique éphémère

L’événement Boutique éphémère Uzerche a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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