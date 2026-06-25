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Ateliers céramique chez la souffleuse de verre Uzerche

Ateliers céramique chez la souffleuse de verre Uzerche

Ateliers céramique chez la souffleuse de verre Uzerche samedi 11 juillet 2026.

Adresse
141 rue de la Gane Lachaud
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif
50 50 Tarif de base plein tarif

Uzerche

Ateliers céramique chez la souffleuse de verre

141 rue de la Gane Lachaud Uzerche Corrèze

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-23

Dans son nouveau local, Julie, la souffleuse de verre, accueille dans son espace formation, la céramiste Laurence Gékière.

Programme
14h: atelier bol pincé
15h30: atelier porte savon avec incrustation
17h atelier modelage d’un oiseau

Inscriptions sur https://lalchimisteverre.ellohaweb.com/ ou 06.50.32.33.68   .

141 rue de la Gane Lachaud Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68 

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English : Ateliers céramique chez la souffleuse de verre

L’événement Ateliers céramique chez la souffleuse de verre Uzerche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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