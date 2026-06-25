Ateliers céramique chez la souffleuse de verre Uzerche samedi 11 juillet 2026.

Uzerche

Ateliers céramique chez la souffleuse de verre

141 rue de la Gane Lachaud Uzerche Corrèze

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-23

Dans son nouveau local, Julie, la souffleuse de verre, accueille dans son espace formation, la céramiste Laurence Gékière.

Programme

14h: atelier bol pincé

15h30: atelier porte savon avec incrustation

17h atelier modelage d’un oiseau

Inscriptions sur https://lalchimisteverre.ellohaweb.com/ ou 06.50.32.33.68 .

141 rue de la Gane Lachaud Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68

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English : Ateliers céramique chez la souffleuse de verre

L’événement Ateliers céramique chez la souffleuse de verre Uzerche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze