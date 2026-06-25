Ateliers céramique chez la souffleuse de verre Uzerche
Ateliers céramique chez la souffleuse de verre Uzerche samedi 11 juillet 2026.
Uzerche
Ateliers céramique chez la souffleuse de verre
141 rue de la Gane Lachaud Uzerche Corrèze
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-23
Dans son nouveau local, Julie, la souffleuse de verre, accueille dans son espace formation, la céramiste Laurence Gékière.
Programme
14h: atelier bol pincé
15h30: atelier porte savon avec incrustation
17h atelier modelage d’un oiseau
Inscriptions sur https://lalchimisteverre.ellohaweb.com/ ou 06.50.32.33.68 .
141 rue de la Gane Lachaud Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 32 33 68
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English : Ateliers céramique chez la souffleuse de verre
L’événement Ateliers céramique chez la souffleuse de verre Uzerche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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