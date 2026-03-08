Les Mardis d’Uzerche n°1 Gros débit Uzerche
Les Mardis d’Uzerche n°1 Gros débit Uzerche mardi 7 juillet 2026.
Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze
Fantaisie musicale par la cie Facile d’Excès
21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Auditorium Sophie-Dessus ) gratuit sans réservation durée 45 min Tout public. .
Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
