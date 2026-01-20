Les mardis de l’été Chantier d’initiation à l’archéologie Uzerche

Les mardis de l’été Chantier d’initiation à l’archéologie

4 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Venez vivre une expérience unique en participant à un atelier d’initiation à l’archéologie sur les rives de la Vézère, à proximité du site historique de la Papeterie. Sous l’ombrage des arbres, découvrez les techniques de fouilles archéologiques.

Comprendre ce qu’est l’archéologie, trouver des tessons de céramique, des monnaies … voilà une activité qui permet de comprendre l’histoire du lieu !

Réservation en ligne auprès de l’Office de Tourisme Terres de Corrèze https://www.terresdecorreze.com/sejour/billetterie/

Tarifs enfants (jusqu’à 12 ans) 7 € pour un 12 € pour deux 18 € pour trois 24 € pour quatre/ 30 € pour cinq .

4 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

