Informations pratiques

Uzerche

Marché des Producteurs de Pays d’Uzerche

Site de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Uzerche, la Perle du Limousin !

Le festival de la Vézère, musique classique opéra…, la beauté du site et la bonne chère devraient vous retenir dans cette petite ville, cité médiévale aux nombreux témoignages de l’histoire du Limousin.

Marché des Producteurs de Pays sur le site des anciennes papeteries rénovées. Vous pourrez choisir vos produits et les consommer sur place. Tables, Bancs, Barbecues, Buvette….. viennent compléter la riche gamme de produits locaux issus des 4 coins du département.

Produits Glace, Canard, Fromage, Bœuf, Agneau, Vin, Légumes, Fruits, Pain

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

Site de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché des Producteurs de Pays d’Uzerche

L’événement Marché des Producteurs de Pays d’Uzerche Uzerche a été mis à jour le 2026-06-29 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze