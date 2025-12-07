Festival Les Mardis d’Uzerche Uzerche
Festival Les Mardis d’Uzerche Uzerche mardi 7 juillet 2026.
Uzerche
Festival Les Mardis d’Uzerche
Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-07
L’incontournable festival des Mardis d’Uzerche enchante les soirées d’été uzerchoises en offrant chaque mardi une programmation artistique diversifiée.
Chaque mardi est une nouvelle opportunité de se retrouver en famille ou entre amis au cœur du centre ancien, pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur.
Gratuit sans réservation. .
Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
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English : Festival Les Mardis d’Uzerche
L’événement Festival Les Mardis d’Uzerche Uzerche a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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