Go ! Go ! Dance Floor ! Uzerche
vendredi 3 juillet 2026 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Go ! Go ! Dance Floor !
Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Go ! Go ! Dancefloor #7. Dj set féminin.
Ambianceuses de compèt ou DJ des familles, Go! Go! Dancefloor invite les meufs aux platines pour la transe absolue, la danse ultime.
Selecta pointue, danse libre et esprit ouvert, pose ton verre et saute en l’air.
Restauration sur place.
Prix libre. .
Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 93 71 48
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English : Go ! Go ! Dance Floor !
L’événement Go ! Go ! Dance Floor ! Uzerche a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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