Bouzille de fous 2026 Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Bouzille de fous 2026

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

Bouzille de Fous revient à Binic du 9 au 11 octobre! Concerts live, DJ sets, tatous, friperie, food truck… Viens te faire tatouer, danser, manger et vibrer avec nous ! .

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Bouzille de fous 2026 Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme