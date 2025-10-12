Braderie, brocante et vide-greniers de La Ferté-Macé La Ferté Macé
Braderie, brocante et vide-greniers de La Ferté-Macé La Ferté Macé dimanche 6 septembre 2026.
Braderie, brocante et vide-greniers de La Ferté-Macé
Dans les rues du centre-ville La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Environ 350 exposants dans les rues du centre-ville pour cette 57ème édition
Animations, pôle enfants sur le parvis de l’église tout le week-end
Entrée gratuite pour les visiteurs (parking autour du centre-ville).
Emplacements 3.50 € le mètre pour les vide-greniers. Pour les professionnels, contacter l’UCIA (stands alimentaires non autorisés). .
Dans les rues du centre-ville La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 ucia.lafertemace@orange.fr
English : Braderie, brocante et vide-greniers de La Ferté-Macé
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Braderie, brocante et vide-greniers de La Ferté-Macé La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-10-13 par Flers agglo