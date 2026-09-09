AGENDA · Saverne
Braderie Chic c’est la rentrée ! Saverne
samedi 12 septembre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Braderie Chic c’est la rentrée !
Centre-ville Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Chic c’est la rentrée est de retour De bonnes surprises vous attendent ce samedi 12 septembre 2026 de 8 h à 18 h braderie, stands associatifs, et bien plus encore ! .
Centre-ville Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 52 91
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English :
L’événement Braderie Chic c’est la rentrée ! Saverne a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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