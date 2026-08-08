Informations pratiques

Nébian

BRADERIE D’ART

Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’Association Culturelle du Domaine de la Tour du Puech Augé vous propose sa première braderie d’art vente de tableaux anciens et contemporains dans les salons du château et le grand chai

L’Association Culturelle du Domaine de la Tour du Puech Augé vous propose sa première braderie d’art vente de tableaux anciens et contemporains dans les salons du château et le grand chai.

Une centaine de toiles, tous styles, à prix cassés. .

Nébian 34800 Hérault Occitanie domainedelatour34800@gmail.com

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English :

The Domaine de la Tour du Puech Augé Cultural Association invites you to its first art fair: a sale of antique and contemporary paintings in the castle’s salons and the large wine cellar

L’événement BRADERIE D’ART Nébian a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS