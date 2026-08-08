BRADERIE D’ART Nébian
samedi 8 août 2026 · Nébian
Informations pratiques
Nébian
BRADERIE D’ART
Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
L’Association Culturelle du Domaine de la Tour du Puech Augé vous propose sa première braderie d’art vente de tableaux anciens et contemporains dans les salons du château et le grand chai
L’Association Culturelle du Domaine de la Tour du Puech Augé vous propose sa première braderie d’art vente de tableaux anciens et contemporains dans les salons du château et le grand chai.
Une centaine de toiles, tous styles, à prix cassés. .
Nébian 34800 Hérault Occitanie domainedelatour34800@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Domaine de la Tour du Puech Augé Cultural Association invites you to its first art fair: a sale of antique and contemporary paintings in the castle’s salons and the large wine cellar
L’événement BRADERIE D’ART Nébian a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Nébian (Hérault)
- GRANDE BRADERIE DE TABLEAUX Nébian 8 août 2026
- LES NOCTURNES GOURMANDES DES CAPRICES Nébian 27 août 2026
- BONJOUR ROUL’CONTACT Nébian 11 septembre 2026
- ATELIER PRÉPARATION UN JOYEUX SAMEDI À NÉBIAN Nébian 25 septembre 2026
- UN JOYEUX SAMEDI À NÉBIAN Nébian 26 septembre 2026