Braderie d’automne Langres Langres
Braderie d’automne Langres Langres vendredi 20 novembre 2026.
Langres
Braderie d’automne Langres
Salle Jean Favre Langres Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-20
Tout public
Braderie d’automne du Secours populaire, de 9h à 18h. .
Salle Jean Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 06 51 60 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Braderie d’automne Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Nuit Européenne des Musées Invitation à l’association L’Ordre des Remparts Langres 23 mai 2026
- Concert Bach et l’Italie Langres 23 mai 2026
- Concert pour solistes, choeur et orchestre Langres 23 mai 2026
- Atelier créatif Carte pop-up Dans ma rue… Langres 23 mai 2026
- Nuit Européenne des Musées Langres 23 mai 2026