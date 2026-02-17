Langres

Braderie d’automne Langres

Salle Jean Favre Langres Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-20

Tout public

Braderie d’automne du Secours populaire, de 9h à 18h. .

Salle Jean Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 06 51 60 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Braderie d’automne Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres