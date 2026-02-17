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Braderie d’automne Langres Langres

Braderie d’automne Langres Langres

Braderie d’automne Langres Langres vendredi 20 novembre 2026.

Adresse : Salle Jean Favre

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 20 novembre 2026

Fin : samedi 21 novembre 2026

Tarif :

Langres

Braderie d’automne Langres

Salle Jean Favre Langres Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-20

Tout public
Braderie d’automne du Secours populaire, de 9h à 18h.   .

Salle Jean Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 06 51 60 91 

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English :

L’événement Braderie d’automne Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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