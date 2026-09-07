Braderie de documents déclassés, Bibliothèque Georges Brassens, Chambéry

Informations pratiques

Braderie de documents déclassés Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Georges Brassens Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Vente à prix très modique de documents déclassés de la bibliothèque Georges Brassens (livres enfants et adultes, CD, BD)

Bibliothèque Georges Brassens 401 Rue du pré de l’âne 73000 Chambéry Chambéry 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479722581 http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture