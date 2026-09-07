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Braderie de documents déclassés, Bibliothèque Georges Brassens, Chambéry

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Georges Brassens · Chambéry

Braderie de documents déclassés, Bibliothèque Georges Brassens, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Georges Brassens
Adresse
401 Rue du pré de l'âne 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie

Braderie de documents déclassés Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Georges Brassens Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Vente à prix très modique de documents déclassés de la bibliothèque Georges Brassens (livres enfants et adultes, CD, BD)

Bibliothèque Georges Brassens 401 Rue du pré de l’âne 73000 Chambéry Chambéry 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479722581 http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
Biblis en folie 2026

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