Obernai

Braderie de la Boutique solidaire

20b Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La Boutique solidaire d’Obernai organise une grande braderie avec vente à petits prix de vêtements, jouets et livres …ouverte à tous.

La Boutique solidaire d’Obernai organise une grande braderie avec vente à petits prix de vêtements, jouets et livres …ouverte à tous. .

20b Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 53 33 49 Bsolidaireobernai@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Obernai’s Boutique Solidaire organizes a big sale of clothes, toys and books at low prices…open to all.

L’événement Braderie de la Boutique solidaire Obernai a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme d’Obernai