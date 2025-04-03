Braderie de la Boutique solidaire Obernai
Braderie de la Boutique solidaire Obernai samedi 4 juillet 2026.
Obernai
Braderie de la Boutique solidaire
20b Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 13:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La Boutique solidaire d’Obernai organise une grande braderie avec vente à petits prix de vêtements, jouets et livres …ouverte à tous.
La Boutique solidaire d’Obernai organise une grande braderie avec vente à petits prix de vêtements, jouets et livres …ouverte à tous. .
20b Avenue de Gail Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 53 33 49 Bsolidaireobernai@gmail.com
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English :
Obernai’s Boutique Solidaire organizes a big sale of clothes, toys and books at low prices…open to all.
L’événement Braderie de la Boutique solidaire Obernai a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme d’Obernai