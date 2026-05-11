BRADERIE DE LA MÉDIATHÈQUE MEDIATHEQUE FRANCOISE GIROUD Labarthe-sur-Lèze

Labarthe-sur-Lèze

BRADERIE DE LA MÉDIATHÈQUE

MEDIATHEQUE FRANCOISE GIROUD Allée Giséle Halimi Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La braderie de livres de la médiathèque revient pour une deuxième édition, toujours accompagnée par l’association Vert Soleil !

Venez découvrir une large sélection de documents issus des collections de la médiathèque livres, CD, DVD, proposés à petits prix.

En participant à cette braderie, vous faites une double action

– Soutenir une cause solidaire tous les bénéfices seront reversés à des projets portés par Vert Soleil

– Donner une seconde vie aux documents adoptez des trésors culturels

Pour rendre cet évènement encore plus convivial, des jeux en bois seront mis à disposition tout au long de la journée, en accès libre pour tous les publics. Petits et grands pourront profiter d’un moment ludique.

C’est l’occasion idéale pour allier culture, solidarité et divertissement. Venez nombreux pour profiter de cette journée unique !

Livres, CD, DVD entre 1€ et 2€

Les petits plus de la braderie

– Jeux en bois pour petits et grands

– Vente d’affiches de cinéma par le cinéma Véo Astrolab’

– Vente de gâteaux par le Club des Séniors .

MEDIATHEQUE FRANCOISE GIROUD Allée Giséle Halimi Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 01 04 mediatheque@labarthesurleze.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The mediatheque?s book sale is back for a second year, again with the support of the Vert Soleil association!

L’événement BRADERIE DE LA MÉDIATHÈQUE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE