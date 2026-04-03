GUINGUETTE & FEU DE LA SAINT JEAN Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze

Labarthe-sur-Lèze

GUINGUETTE & FEU DE LA SAINT JEAN

Rue du Roussillon JARDIN LABO BINETTE Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Viens partager un moment convivial au jardin lors d’une soirée festive animée par un groupe de musique. Feu de la Saint Jean à la tombée de la nuit !

Viens partager un moment convivial au jardin lors d’une soirée festive animée par un groupe de musique. Feu de la Saint Jean à la tombée de la nuit ! Restauration et buvette sur place. Réservation conseillée. .

Rue du Roussillon JARDIN LABO BINETTE Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 7 81 09 61 98 labo.binette31@gmail.com

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English :

Come and enjoy a festive evening in the garden, with live music. Saint John’s bonfire at dusk!

L’événement GUINGUETTE & FEU DE LA SAINT JEAN Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE