Braderie de la Médiathèque : vente de livres, revues, vinyles et CD, Eden Beach Club, Fouesnant

Informations pratiques

Braderie de la Médiathèque : vente de livres, revues, vinyles et CD Samedi 4 juillet, 10h00 Eden Beach Club Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

La Médiathèque de Fouesnant réunit dans ses rayons pas moins de 80 000 documents (livres, livres-audio, CD, vinyles, revues, partitions, DVD, jeux vidéo, liseuses, lecteurs audio, lecteurs DVD et clés USB musicales). Son équipe nourrit et réexamine constamment ces fonds pour qu’ils restent attrayants.

Que l’on se rassure, les documents retirés des rayons de la Médiathèque ne sont pas détruits. Et il est possible de profiter de ce nécessaire « lifting » des collections de la Médiathèque pour faire des affaires !

Car le samedi 4 juillet, la Médiathèque organise une braderie de livres, revues, vinyles et CD durant laquelle plusieurs milliers de documents sont proposés à la vente à des prix tout doux.

Ouverte de 10h00 à 17h00 en continu.

Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/vente-de-vinyles-livres-revues-et-cd/

https://www.facebook.com/events/981263468129711/

Eden Beach Club 1 rue des îles, 29170 Fouesnant, France Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/vente-de-vinyles-livres-revues-et-cd/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/981263468129711/ »}] https://www.facebook.com/events/981263468129711/ AVEN

La Médiathèque de Fouesnant réunit dans ses rayons pas moins de 80 000 documents (livres, livres-audio, CD, vinyles, revues, partitions, DVD, jeux vid