Escale des arts, semaine 1 : MEGLINE +Michel Inizan, L’Archipel, Fouesnant

Informations pratiques

Escale des arts, semaine 1 : MEGLINE +Michel Inizan 6 – 11 juillet L’Archipel Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

ESCALE DES ARTS | EXPOSITIONS

Durant l’été, l’Archipel accueille chaque semaine (du lundi au samedi) les œuvres de deux artistes plasticiens du pays fouesnantais, amateur·rice·s ou professionnel·le·s.

Au programme de cette semaine :

MEGLINE (peinture – acrylique)

Michel Inizan (peinture – acrylique)

Entrée libre et gratuite sur les horaires d’ouverture de l’Archipel.

Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/escale-des-arts-2/#6-11juillet

https://www.facebook.com/events/765847156588359/

L’Archipel 1 Rue des Îles, Fouesnant Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/escale-des-arts-2/#6-11juillet »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/765847156588359/ »}] https://www.facebook.com/events/765847156588359/ AVEN

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