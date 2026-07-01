Escale des arts, semaine 1 : MEGLINE +Michel Inizan, L’Archipel, Fouesnant
lundi 6 juillet 2026 · L'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Escale des arts, semaine 1 : MEGLINE +Michel Inizan 6 – 11 juillet L’Archipel Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
ESCALE DES ARTS | EXPOSITIONS
Durant l’été, l’Archipel accueille chaque semaine (du lundi au samedi) les œuvres de deux artistes plasticiens du pays fouesnantais, amateur·rice·s ou professionnel·le·s.
Au programme de cette semaine :
- MEGLINE (peinture – acrylique)
- Michel Inizan (peinture – acrylique)
Entrée libre et gratuite sur les horaires d’ouverture de l’Archipel.
Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/escale-des-arts-2/#6-11juillet
https://www.facebook.com/events/765847156588359/
L’Archipel 1 Rue des Îles, Fouesnant Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/escale-des-arts-2/#6-11juillet »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/765847156588359/ »}] https://www.facebook.com/events/765847156588359/ AVEN
ESCALE DES ARTS | EXPOSITIONS
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