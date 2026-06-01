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Braderie de livres d’occasions Médiathèque de Montendre Montendre

Braderie de livres d’occasions Médiathèque de Montendre Montendre samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Montendre

Adresse : 1 rue Jacques Beaumont

Ville : 17130 Montendre

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Montendre

Braderie de livres d’occasions

Médiathèque de Montendre 1 rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Braderie de livres d’occasion organisée par l’association Lectur@media de la Médiathèque de Montendre.
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Médiathèque de Montendre 1 rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 33 34 

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English :

Second-hand book sale organized by the Lectur@media association of the Montendre Médiathèque.

L’événement Braderie de livres d’occasions Montendre a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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