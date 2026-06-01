Braderie de livres d’occasions Médiathèque de Montendre Montendre
Braderie de livres d’occasions Médiathèque de Montendre Montendre samedi 20 juin 2026.
Montendre
Braderie de livres d’occasions
Médiathèque de Montendre 1 rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Braderie de livres d’occasion organisée par l’association Lectur@media de la Médiathèque de Montendre.
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Médiathèque de Montendre 1 rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 33 34
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English :
Second-hand book sale organized by the Lectur@media association of the Montendre Médiathèque.
L’événement Braderie de livres d’occasions Montendre a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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