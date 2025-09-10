Braderie de livres Médiathèque Communautaire Sarreguemines
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Communautaire · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Braderie de livres
Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Sortez vos porte-monnaie, la grande braderie est de retour !
Au programme des livres, des CD, des textes lus à petits prix. L’occasion pour vous de dénicher des pépites, et pour nous, de faire de la place dans nos rayonnages.
Cabas, caddies, maris ou femmes, n’hésitez pas à prendre ce qu’il faut avec vous, pour vous aider à tout porter !Tout public
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Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr
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English :
Get your wallets ready—the big sale is back!
On the agenda: books, CDs, and audiobooks at low prices. It’s a chance for you to unearth some hidden gems—and for us to make room on our shelves.
Tote bags, shopping carts, husbands, or wives—don’t hesitate to bring whatever you need to help you carry it all!
L’événement Braderie de livres Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-20 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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