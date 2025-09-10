Le Tribunal judiciaire de Sarreguemines vous ouvre ses portes, Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Sarreguemines
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Sarreguemines
Informations pratiques
Le Tribunal judiciaire de Sarreguemines vous ouvre ses portes Samedi 19 septembre, 13h30 Tribunal judiciaire de Sarreguemines Moselle
Places limitées pour les reconstitutions d’audiences, inscription obligatoire à l’adresse mail suivante : chcab.tj-sarreguemines@justice.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Le Tribunal judiciaire de Sarreguemines vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous permettre de vous plonger au coeur de la juridiction.
A cette occasion, venez assister à des reconstitutions d’audiences à 14h et 16h30 (sur réservation) ainsi qu’à une présentation historique du palais à 15h30.
Le bâtiment sera ouvert au public de 13h30 à 18h en visite libre.
Tribunal judiciaire de Sarreguemines Place du Général Sibille 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est
Le Tribunal judiciaire de Sarreguemines vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous permettre de vous plonger au coeur de la juridiction.
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
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