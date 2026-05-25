Les Rendez-vous Nature le golf, d’un site industriel à un réservoir de biodiversité Golf de Sarreguemines Sarreguemines

Sarreguemines

Les Rendez-vous Nature le golf, d’un site industriel à un réservoir de biodiversité

Golf de Sarreguemines 1 allée du Golf Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Inspirés, prêts, partez !

– Le golf, d’un site industriel à un réservoir de biodiversité Balade nature.

Partez à la découverte d’un lieu étonnant où nature et biodiversité s’épanouissent au cœur même du golf de Sarreguemines.

Guidée par Thierry Gydé du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CEN), cette balade naturaliste vous invite à explorer un site protégé abritant mares, ruisseaux et zones humides, véritables refuges pour une multitude d’espèces animales et végétales.

Au fil des sentiers, ouvrez l’œil insectes pollinisateurs, fleurs sauvages et petits habitants des milieux humides dévoileront leurs étonnantes stratégies de vie. Vous découvrirez aussi le rôle essentiel de ces chemins, qui permettent aux plantes et aux animaux de circuler et de préserver l’équilibre de la nature.

Cette promenade conviviale est une belle occasion de prendre le temps d’observer, de s’émerveiller et de mieux comprendre la richesse discrète qui nous entoure.

Prévoir chaussures de marche, vêtement adapté à la météo, casquette, gourde, jumelles et loupes (fournies si besoin).

Distance du parcours 6 km.

Niveau facile (porte-bébés plutôt que poussette).

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

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Golf de Sarreguemines 1 allée du Golf Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– The golf course, from industrial site to biodiversity reservoir Nature walk.

Discover an astonishing place where nature and biodiversity flourish at the very heart of the Sarreguemines golf course.

Guided by Thierry Gydé from the Conservatoire d?espaces naturels de Lorraine (CEN), this nature walk invites you to explore a protected site with ponds, streams and wetlands, a haven for a multitude of animal and plant species.

Along the way, keep your eyes peeled for pollinating insects, wildflowers and the small inhabitants of wetlands to reveal their astonishing life strategies. You’ll also discover the essential role of these paths, which enable plants and animals to circulate and preserve the balance of nature.

This convivial walk is a great opportunity to take the time to observe, to marvel and to better understand the discreet richness that surrounds us.

Please bring: walking shoes, weather-appropriate clothing, cap, water bottle, binoculars and magnifying glasses (supplied if required).

Distance: 6 km.

Level: easy (baby carrier rather than stroller).

Reservations required at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature le golf, d’un site industriel à un réservoir de biodiversité Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-25 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES