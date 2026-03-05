Rendez-vous aux Jardins Au Moulin de la Blies Moulin de la Blies Sarreguemines

Rendez-vous aux Jardins Au Moulin de la Blies

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Début : Dimanche Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-06 2026-06-07

Rendez-vous aux jardins est une manifestation qui a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains et la préservation d’une nature cultivée sur tout le territoire.

Amoureux du jardin ou simples curieux, il y a forcément une animation faite pour vous durant ce week-end !

Laissez-vous guider par un jardinier passionné à travers les allées du Jardin des Faïenciers ; découvrez les secrets de la cuisine à base de plantes du jardin avec nos animations inédites ; reposez-vous à l’ombre du sous-bois en écoutant les histoires contées par les bibliothécaires de la Médiathèque de Sarreguemines Confluences où suivez les histoires glanées sur le chemin des herbes avec la Cie Asteracées !

Samedi 6 juin

– Visite du Jardin du Moulin de la Blies avec les jardiniers à 15h.

– Atelier conservation des aliments à 15h avec Géraldine Tomasino (Adultes uniquement, réservation obligatoire).

– Présence de la médiathèque de Sarreguemines entre 13h30 et 16h30 pour profiter d’une pause lecture en famille, au cœur du Jardin des Faïenciers.

Dimanche 7 juin

– Visite du Jardin du Moulin de la Blies avec les jardiniers à 10h30.

– Atelier Les boissons pétillantes à base de plantes à 10h30 et La cuisine des plantes sauvages du jardin à 14h30 avec Géraldine Tomasino (Ateliers pour adultes ou adultes/enfants, dès 5 ans, réservation obligatoire).

– Balade contée Histoires glanées sur le chemin des herbes par Valérie Loescher de la Cie Asteracées à 14h30 ; 15h30 et 16h15.

Public familial, réservation obligatoire. Durée de chaque balade contée 30 min environ.

Accès dans la limite des places disponibles, inscriptions obligatoires pour les ateliers culinaires et la balade contée de la Cie Asteracées.Tout public

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

English :

Rendez-vous aux jardins is an event designed to showcase the richness and variety of parks and gardens, both historic and contemporary, and the preservation of cultivated nature throughout France.

Whether you’re a garden lover or just curious, there’s bound to be something for you this weekend!

Let yourself be guided by a passionate gardener through the paths of the Jardin des Faïenciers; discover the secrets of cooking with garden plants with our original events; relax in the shade of the undergrowth while listening to the stories told by the librarians of the Médiathèque de Sarreguemines Confluences or follow the stories gleaned on the path of herbs with the Cie Asteracées!

Saturday June 6:

– Visit the Jardin du Moulin de la Blies with the gardeners at 3pm.

– Food preservation workshop at 3pm with Géraldine Tomasino (Adults only, booking essential).

– The Sarreguemines media library will be on hand between 1.30pm and 4.30pm for a family reading break in the heart of the Jardin des Faïenciers.

Sunday June 7

– Visit to the Jardin du Moulin de la Blies with the gardeners at 10:30 am.

– Workshop on Sparkling plant-based drinks at 10:30 am and Cooking with wild plants from the garden at 2:30 pm with Géraldine Tomasino (Workshops for adults or adults/children, from age 5, booking essential).

– Storytelling walk Histoires ganées sur le chemin des herbes by Valérie Loescher of Cie Asteracées at 2:30 pm; 3:30 pm and 4:15 pm.

Family audience, booking essential. Duration of each tour: approx. 30 min.

Access subject to availability, registration required for culinary workshops and the Cie Asteracées storytelling tour.

