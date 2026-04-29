Festival du Patrimoine Naturel Découverte du parc municipal de Sarreguemines rue de l’Ancien Hôpital Sarreguemines

Sarreguemines

Festival du Patrimoine Naturel Découverte du parc municipal de Sarreguemines

rue de l’Ancien Hôpital Entrée en face de l’ancien hôpital du Parc Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 15:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Animée par Mr Jean-Claude Peltre.

Découverte historique de floristique du parc municipal carrière d’argile, son origine, identification des essences arbustives locales et importées, la grille d’entrée, la rue du Parc, observation rapide de l’ancien hôpital.

Importance de cet espace vert en ville pour la promenade, la détente, le repos.

Chaussures de randonnée ou baskets, tenue vestimentaire adaptée à la météo.

Le parcours ne présente pas de difficulté particulière, à déconseiller cependant aux personnes ayant des difficultés pour marcher.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.Tout public

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rue de l’Ancien Hôpital Entrée en face de l’ancien hôpital du Parc Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Hosted by Mr Jean-Claude Peltre.

Historical and floristic discovery of the municipal park: clay quarry, its origin, identification of local and imported shrub species, entrance gate, rue du Parc, quick observation of the old hospital.

The importance of this green space in the city for walking, relaxation and rest.

Hiking shoes or sneakers, weather-appropriate clothing.

The route is not particularly difficult, but not recommended for people with walking difficulties.

Registration by telephone or e-mail to the Tourist Office.

L’événement Festival du Patrimoine Naturel Découverte du parc municipal de Sarreguemines Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES