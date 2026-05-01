La Nuit des Musées au Moulin de la Blies Moulin de la Blies Sarreguemines

Sarreguemines

La Nuit des Musées au Moulin de la Blies

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Ne manquez pas la prochaine édition de la Nuit européenne des Musées à Sarreguemines !

L’équipe des Musées vous a réservé un programme spécifique pour mettre en valeur le savoir-faire faïencier et les trésors des collections patrimoniales …

Au Moulin de la Blies, assistez à des démonstrations de pratique céramique et partez à la découverte du site grâce à un programme de visite flash !

Pour cette nouvelle édition, l’équipe des Musées de Sarreguemines vous propose, au Moulin de la Blies et au Musée de la Faïence, une découverte inédite de la nouvelle exposition temporaire Les fabuleux destins de l’Usine 4. Métamorphose d’un site à travers plusieurs visites commentées, tout au long de la soirée. Découvrez sans attendre les multiples vies de ce lieu emblématique qui a fait battre le cœur industriel de la ville son histoire, les transformations de ses ateliers, les graffs contemporains et les objets retrouvés lors des travaux — parfois inattendus, parfois émouvants témoins d’une activité brusquement interrompue.Tout public

0 .

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss the next edition of the European Night of Museums in Sarreguemines!

The Sarreguemines Museums team has put together a special program to showcase faience-making expertise and the treasures of our heritage collections…

At the Moulin de la Blies, watch demonstrations of ceramics and discover the site with a flash visit!

For this new edition, the Sarreguemines Museums team invites you to the Moulin de la Blies and the Musée de la Faïence to discover the new temporary exhibition Les fabuleux destins de l?Usine 4. Métamorphose d?un site through a series of guided tours throughout the evening. Discover without delay the multiple lives of this emblematic site, which was the heartbeat of the city?s industrial heartland: its history, the transformations of its workshops, contemporary graffiti and objects found during the works? sometimes unexpected, sometimes moving witnesses to an activity that was suddenly interrupted.

L’événement La Nuit des Musées au Moulin de la Blies Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES