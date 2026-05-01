Cirque Food Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Sarreguemines

Cirque Food

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

Festival Perspectives.

Une laitue qui croque sous la dent, un bleu myrtille qui dégouline lentement sur les visages et envahit les bouches, un réfrigérateur qui se remplit comme par magie… FOOD embarque le public dans un univers ludique et décalé où la consommation devient spectacle, portée par ce désir profondément humain d’en vouloir toujours plus.

À travers des acrobaties et des objets détournés, cinq artistes de cirque contemporain offrent un théâtre corporel singulier, vibrant et inattendu. Ce qui débute comme un simple acte quotidien (se nourrir) bascule progressivement dans un rituel obsessionnel et mécanique où la frontière entre besoin et désir s’efface. De cette frénésie naît un monde grotesque, surprenant et fascinant. L’artiste de cirque autrichien Michael Zandl est diplômé de la Codarts University for the Arts of Rotterdam (2017). En 2021, il co-signe le spectacle à succès Sawdust Symphony, présenté au festival Perspectives en 2024. Avec FOOD, il réalise sa première mise en scène, affirmant une écriture artistique composée d’acrobaties, d’absurdités et d’abstractions. Son univers, nourri de situations insolites et d’un humour subtil, devient un storytelling efficace.

Avec FOOD, Michael Zandl et son équipe proposent une création de néo-cirque aussi drôle que critique, qui interroge nos habitudes de consommation. Sur scène, ça grignote, ça explose, ça déborde. Les chips apparaissent dans cet espace presque inoffensif… Un espace qui, d’abord ordonné, se transforme peu à peu en un terrain de jeu chaotique. Dans ce garde-manger devenu champ de bataille, les aliments s’affrontent dans une escalade aussi absurde que jubilatoire. Un festin hors norme.Tout public

20 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

Perspectives Festival.

Lettuce that crunches under the tooth, blueberry blue that slowly drips onto faces and invades mouths, a fridge that magically fills up? FOOD takes the audience into a playful, offbeat universe where consumption becomes a spectacle, driven by the deeply human desire to want more and more.

Five contemporary circus artists use acrobatics and misappropriated objects to create a unique, vibrant and unexpected form of physical theater. What begins as a simple everyday act (feeding oneself) gradually turns into an obsessive, mechanical ritual in which the boundary between need and desire becomes blurred. The result is a grotesque, surprising and fascinating world. Austrian circus artist Michael Zandl is a graduate of Codarts University for the Arts of Rotterdam (2017). In 2021, he co-wrote the hit show Sawdust Symphony, presented at the Perspectives festival in 2024. With FOOD, he directs his first show, affirming an artistic style composed of acrobatics, absurdities and abstractions. His universe, nourished by unusual situations and subtle humor, becomes an effective storytelling device.

With FOOD, Michael Zandl and his team present a neo-circus creation that is as funny as it is critical, questioning our consumer habits. On stage, nibbling, exploding and overflowing. Chips appear in this almost harmless space? A space which, at first orderly, is gradually transformed into a chaotic playground. In this pantry-turned-battlefield, foodstuffs clash in an escalation as absurd as it is jubilant. An extraordinary feast.

L’événement Cirque Food Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES